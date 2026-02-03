Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, AKP'li eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye ve FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlere, imar planları yoluyla menfaat sağlandığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusunda, İçişleri Bakanlığı’nın verdiği “soruşturma izni verilmemesi” kararı, Danıştay 1. Dairesi tarafından oybirliğiyle kaldırıldı.

Danıştay, dosyanın yeniden ön inceleme yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine karar verdi.

Kararı X hesabından duyuran gazeteci Murat Ağırel şunları kaydetti:

Karara ilişkin görüşüne başvurulan hukukçular ise, dosyada yer alan iddiaların terör suçları (FETÖ) kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu tür bir dosyanın idari müfettiş incelemesiyle sınırlı kalamayacağını, hukuken terör suçlarına bakmakla görevli Cumhuriyet savcılıklarının yetki alanında bulunduğunu ifade ediyor.