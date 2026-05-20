Gazetec Fehmi Çalmuk’un “Politik Adam”daki “Melih Gökçek’in Vasiyeti” başlıklı köşe yazısında yer alan bilgilere göre, 2024 yılında tıkalı 5 damarı nedeniyle bypass ameliyatı geçiren Gökçek’in bu süreçten sonra manevi yönünün güçlendiği ve söz konusu türbeye özel bir bağlılık geliştirdiği ifade edildi. Çalmuk, yazısında Gökçek’in ameliyat sonrası yakın çevresine, “Ben öldüğümde beni Şeyh Ali Semerkandi türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedin” şeklinde vasiyette bulunduğunu aktardı. Yazıda ayrıca tasavvufta yer alan “ölmeden önce ölmek” anlayışına atıf yapılırken, türbenin girişinde yer alan “Niyet hayır, akıbet hayır” ifadesine de yer verildi.

