Ankara’nın eski belediye başkanı AKP’li Melih Gökçek, 28 Ekim 2017’de görevinden istifa ettirildi ancak hala belediyenin lojmanlarında oturuyor. Gökçek ve ailesi lojmanlardan çıkmayınca haklarında dava açıldı. Tahliye kararı verildi ve Yargıtay tarafından da onaylandı. Buna rağmen dört lojmanda birden oturmaya devam eden Gökçek, belediyeye ait cipleri de götürmüş ve 50 ay sonra zorla geri vermişti.

EŞİNE SATTI

Gökçek, belediyeye ait Toyota Land Cruiser marka zırhlı jeepi de götürüp kullanmaya devam etmiş ve 50 ay sonra yargı kararı ile zorla geri vermişti.

Gökçek 2017 yılında başkanlık görevi sırasında belediye lojmanlarının satış ihalesini hazırlamıştı. Kanunda açıkça belediye başkanı ve yakınlarının görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içinde belediye ihalelerine giremeyeceği belirtilmesine rağmen ihaleyi Gökçek’in eşi Nevin Gökçek kazanmıştı. Satış da AKP’li Başkan Mustafa Tuna döneminde yapıldı.

63 MİLYON LİRA

Mansur Yavaş göreve gelince Dikmen’deki bu konutların iadesi için dava açtı. Satışın usulsüz olduğuna lojmanın belediyeye iadesine karar verildi. 2018’de 7 milyon 900 bin TL’ye Gökçek ailesine usulsüz biçimde satılan ve güncel kurla 63 milyon lira değerinde olan dört adet dubleks konut tekrar ABB’ye geçti. Yargıtay’ın onama kararı sorası Temmuz 2025’de Gökçek’ten evi boşaltması istendi.

ÇIKACAĞIM DEDİ ÇIKMADI

Gökçek, Yargıtay’ın onama kararı sonrası “Bu evi yasal çerçevede satın aldım ama davayı kaybettim, çıkacağım” demişti ancak dört lojmanı hala boşaltmadı. ABB Başkanı Yavaş dün yaptığı açıkjlamada “Usulsüz oturduğun o ev var ya mahkeme kararıyla tespit edildi. Çık bakayım oradan, çık evsiz kalmazsın. Oğlan villa yaptırıyor, bir katında da sen otur” diyerek Gökçek’e seslendi.

Hazırladığı satış ihalesine uymadı

Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanı görevini sürdürürken belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladı. Kanunda açıkça belediye başkanı ve yakınlarının görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği belirtiliyordu. Buna rağmen ihaleyi eşi kazandı.

Belediyenin cipini görevden ayrıldıktan 50 ay sonra vermişti

Mansur Yavaş, “Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil” demişti.