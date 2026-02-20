Sosyal medyada dolaşıma giren “öğrencilerin Ramazan koreografisi” başlıklı yapay zeka videosu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i yanılttı. Gerçek olmadığı kısa sürede anlaşılan görüntülere inanan Gökçek, videodaki gençleri tebrik etti.

'İKİNCİ JELİBON VAKASI'

Gökçek’in paylaşımı sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, geçmişte yaşanan “jelibon rezervi” tartışmasını hatırlattı. O dönem de Gökçek'in sosyal medyada dolaşıma giren gerçek dışı bir iddiaya inanması ve Türkiye'de jelibon madeni olduğunu idda etmesi aylarca konuşulmuştu.

BU İLK YANLIŞ ANLAMA VAKASI DEĞİL...

FUTBOLCUYU ŞEHİT SANMIŞTI

Melih Gökçek, eski Beşiktaşlı futbolcu Vincet Aboubakar'a yapılan montaj bir görseli sosyal medya hesabından paylaşarak karakol baskınında şehit olduğunu yazmıştı.

Gökçek paylaşımında, "Somali'den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK'ların yaptığı baskında şehit oldu. Yabancı düşmanlığı yapan hainlere de ibret olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek, katıldığı bir canlı yayın programında sosyal medyada yer alan Adıyaman'da 6 milyar dolarlık jelibon bulunduğuna dair paylaşımı gerçek sanıp üzerine değerlendirmede bulunmuştu. Gökçek, "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş." diyerek bunun üzerine araştırma yapacağını söylemişti.

JELİBON REZERVİNE İNANMIŞTI

Sunucunun "Fake falan olmasın başkanım?" sözlerine ise Gökçek, "Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor." yanıtını vermişti. Gökçek'in "6 milyar dolar değerinde jelibon bulunmuş" sözleri aylarca konuşulmuştu.

OYUN VİDEOSUNU 'PENÇE KARTAL' YAZARAK PAYLAŞMIŞTI

Gökçek daha öncesinde de "PENÇE KARTAL OPERASYONU…" başlığı altında ABD menşeli Medal of Honor (Onur Madalyası) adlı bilgisayar oyununun görüntülerini paylaştığında da gündem olmuştu.

Gökçek, video oyunda yer alan bir kesiti "Hayy Maşaallah... Aranan layıkını bulur... Umarım Yunanistan ders alır" notuyla paylaşmıştı.

Melih Gökçek, ironik videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Onur Babacan'ın "Köprüye ateist girdim Müslüman çıktım" dediği 'fırtına' videosunu gerçek sanmıştı.

'KÖPRÜYE ATEİST GİRMİŞ MÜSLÜMAN ÇIKMIŞ'

Gökçek, Babacan'ın söz konusu videosuna ilişkin paylaşımında "Bugünkü fırtınada. İstanbul'da köprüye ateist olarak girmiş Müslüman olarak çıkmış... Ne mutlu... Rabbim seni kadim Müslümanlar eylesin inşallah... Mutlaka seyredin... RT..." diye yazmıştı. Babacan'ın söz konusu videosu ÜLKE TV'de tartışılmıştı.

SİSTEMSEL HATAYA İNANIP DALGA GEÇMİŞTİ

Arama motoru Google’da sistemsel bir hata nedeniyle dolar kuru 24 TL olarak görünmüştü Hata sonrası dolar kuru 28 TL olarak düzeltildi. Bu durumu gerçek sanan Melih Gökçek, vatandaşlarla dalga geçmişti. Gökçek, “29 dan dolar alıp Doların 24 TL'ye gerilediği haberlerini panikle araştıranların son durumu…” ifadelerini kullanmıştı.