Güzelliği kadar oyunculuğuyla da dikkat çeken Melis Birkan, sektöre nasıl başladığını ve kim tarafından keşfedildiğini anlattı. Moda Sahnesi'nin YouTube programında Kemal Aydoğan’ın sorularını yanıtlayan oyuncu, samimi itiraflarda bulundu.

HAYATI KENDİSİNE UZATILAN BİR KARTLA DEĞİŞTİ

Birkan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan menajer Özlem Durak tarafından katıldığı bir davette keşfedildiğini söyledi.

'1,5 YIL BENİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI'

Hayatının bir organizasyonla değiştiğini ifade eden Birkan, Özlem Durak'ın yanından geçerken kendisine kartını uzattığını söyleyerek keşfedilme hikayesini şöyle anlattı:

"Bir organizasyona gitmiştim. O da oyuncusuyla gelmişti. Yanımdan geçerken kartını uzattı, ‘Ara beni’ dedi. Dedim ki; ‘Bunlar filmlerde olur, dalga mı geçiyorlar?’ Eve gittim, anneme ‘Böyle bir şey oldu, ben bunu aramam’ dedim. ‘Kızım bir ara’ dedi. Gittim görüştüm. Özlem’e dedim ki; ‘Ben dans okudum. Benden oyuncu olmaz’. ‘Tamam, sana dans kariyeri yaparız ama bunu da dene’ dedi. 1.5 sene bu işi yapabileceğime dair beni ikna etmeye çalıştı. Sonunda kazanan o oldu."