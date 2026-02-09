Oyuncu ve sunucu Melis İşiten, katıldığı dijital platform programında özel hayatına dair yaptığı itiraflarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Oğuzhan Uğur ile gerçekleştirdiği sohbette "bekarlık" dönemini nasıl değerlendirdiğini anlatan İşiten, flört dünyasına bakış açısını çarpıcı bir benzetmeyle paylaştı.

"AYNI ANDA 10 KİŞİYLE FLÖRT EDİYORUM"

Hayatında ciddi bir ilişkisi olmadığını ancak tanıma aşamasında olduğu pek çok aday bulunduğunu ifade eden İşiten, şu sözlerle dikkat çekti:

"Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Araba galerisindeymişim gibi düşünün; bakıyorum ve inceliyorum. Bekar insanlar istediği kadar flört edebilir, bu kimseyi ilgilendirmez."

Adayları tanıma sürecini bir seçme ve değerlendirme aşaması olarak gördüğünü belirten ünlü sunucu, bu durumun bekar bireyler için doğal bir hak olduğunu savundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İşiten’in bu dürüst ve cesur itirafı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kesim, "Bekar bir insanın dürüstçe adayları tanımasında bir sakınca yok" diyerek İşiten’e destek verirken; diğer bir kesim ise "flört" kavramının bu şekilde metalaştırılmasını ve "galeri" benzetmesini etik bulmadıklarını belirterek eleştirilerde bulundu.

Melis İşiten’in bu açıklamaları, dijital çağda flört kültürü, dürüstlük ve sadakat sınırları üzerine yeni bir tartışma başlatırken; ünlü sunucunun bu sözlerine konuk olduğu Oğuzhan Uğur’un verdiği esprili tepkiler de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.