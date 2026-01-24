Son olarak Deha dizisinde hayat verdiği İmre karakteriyle izleyicilerden tam not alan ünlü oyuncu Melis Sezen, yoğun temposunun yorgunluğunu Bali tatiliyle üzerinden atıyor.

Attığı her adımla gündem olmayı başaran Sezen, bu kez egzotik tatilinden paylaştığı dans videosuyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi.

HER YERDE DANS EDİYOR

Dans etmeyi çok sevdiği bilinen ve bu enerjisini sık sık takipçileriyle paylaşan Melis Sezen, Bali tatilinde de geleneğini bozmadı.

Yağmurlu havaya rağmen keyfinden ödün vermeyen güzel oyuncu, kendini havuza bırakarak ritme ayak uydurdu. Yağmur damlaları altında sergilediği estetik dans anlarını kayda alan Sezen, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

"HAYATI BÖYLE YAŞASAK YETER"

Kısa sürede binlerce izlenme ve yorum alan dans videosu, sosyal medyada adeta viral oldu. Melis Sezen’in enerjisine hayran kalan takipçileri, paylaşıma övgü dolu mesajlar bırakırken bazı yorumlar özellikle dikkat çekti:

"Sen hep dans et, sana çok yakışıyor!"

"Enerjisi o kadar güzel ki, izlerken mutlu olmamak elde değil."

"Hayatı şu kadın kadar özgür ve neşeli yaşasak yeter."