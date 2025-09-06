

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında başlayan Melis Sezen 2018 yapımı 'Sadakatsiz' dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Ardından 'Deha' dizisinde Aras Bulut İynemli ile başrol paylaşan Sezen, bu projede 'İmre' karakterini canlandırmıştı.

Yeni sezondaki projeleri de merakla beklenen Melis Sezen son olarak Venedik Film Festivali'ne katılarak adından söz ettirdi.

Festivalde bir markanın onur konuğu olarak kırmızı halıya çıkan Sezen, şıklığı ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Derin sırt dekolteli siyah elbisesinin ön kısmında bulunan transparan dantel detaylarla kırmızı halıda yürüyen isim sosyal medyada gündem oldu. "Kıyafetler çok iyi", "Hem güzel hem enerjik", "Şahane görünüyor" yorumları yapıldı.