'Sen Çal Kapımı', 'Aşk Mantık İntikam', 'Kusursuz Kiracı', 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı,' 'Kirli Sepeti' ve 'Holding' gibi birçok projede yer alan Melisa Döngel önceki akşam Maslak'taki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, muhabirlerin sorularını yanıtlayan Döngel sosyal medyada aldığı mesajlar hakkında açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki oyuncu "Tatlı da tatsız da mesajlar geliyor ama ben sadece tatlı olanlarla ilgileniyorum" dedi.

"ARTIK SAYMAYI BIRAKTIM"

Kendisine atılan mesajların içeriğine de değinen Döngel, en çok evlilik teklifi geldiğini söyleyerek "Artık saymayı bıraktım, çok fazla teklif alıyorum" diye konuştu.