Oyuncu Melisa Döngel önceki akşam Cihangir'de arkadaşlarıyla görüntülendi.

Muhabirler ile sohbet eden Döngel yaz ayıyla ilgili "Benim için bu yaz, hem iş hem de tatil şeklinde geçti. Eylül ayına kadar boşum. Zaten Eylül'e de bir şey kalmadı. Sonra tekrar çalışmaya başlayacağım. Yurt dışına gideceğim. Türkiye'yi temsil etmek adına okuduğum projeler var" dedi.

"ŞU ANDAN İTİBAREN BİR İLİŞKİM YOK"

Yaz başında iş insanı Samir Balkan ile aşk yaşamaya başlayan Döngel, ilişkisiyle ilgili soruya ise "Ayrıldım. Şu andan itibaren bir ilişkim yok. Kısmet neyse o oluyor, şu an kariyer odaklıyım" yanıtını verdi.

Melisa Döngel ile Samir Balkan, Bodrum ve Portofino'da tatil yapmıştı.