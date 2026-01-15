Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Meltem Cumbul, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın üstlendiği 'Empati' programına konuk oldu.

"Meltem nasıl bir çocuktu?" sorusuna ünlü oyuncu, "Çocukken neşeli bir çocukluk geçirdim. Dört kardeştik. Bir ağabeyim, iki ablam vardı. Annemi kemik kanserinden, ağabeyimi akciğer kanserinden kaybettim" yanıtını verdi.

Babası bankada müdür olduğu için birçok yer gezdiğini ve bir sürü insan tanıdığını söyleyen Meltem Cumbul, "Beni İzmir Elhamra Sineması'nın makinisti olan dedem büyüttü" dedi.

"AĞABEYİM BENİM İÇİN KAHRAMANDI"

33 yaşında akciğer kanseri nedeniyle kaybettiği ağabeyi Acar Cumbul'dan da bahseden oyuncu, "Benim için bir kahramandı. Londra'ya taşındığım dönemde ağabeyim kanserle mücadele ediyordu ve sabah 7'de yaptığım radyo yayınlarının kendisini hayata bağladığını söylerdi" dedi.

Meltem Cumbul, "Ama bu hayalleri gerçekleştiremedik çünkü onu 33 yaşında kaybettim. Ağabeyim yanımda olmasa da konuştuklarımızı tek başıma gerçekleştirdim" diye konuştu.

"Babanı kaybettiğinde aslında neyini kaybettin?" sorusu üzerine de "Babam 10 yıl boyunca Alzheimer ile mücadele etti. Onun gibi matematiksel zekaya sahip birinin bu hastalığa yakalanması çok üzücü oldu hepimiz için. Ama ben bu süreçte onun gidişine kendimi hazırladım. Hiçbir şey kaybetmedim aslında hepsini muhafaza ediyorum" ifadelerini kullandı.