2016'da oyuncu-yönetmen Tayfur Aydın ile evlenen ve 2017'de boşanan Meltem Miraloğlu, daha sonra ABD'ye gitmiş ve kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady isimli Amerikalı ile evlenerek gündem olmuştu.

"HRİSTİYAN OLDU"

Grady ile boşandıktan sonra ekonomik sıkıntılar çektiği ve evlere temizliğe gittiği öğrenilen Miraloğlu'nun, geçenlerde dini tören ile Thomas Wick adındaki ABD'li bir rahip ile evlendiği iddia edildi.

Miraloğlu'nun evliliğin yanı sıra vaftiz olduğu ve Hristiyanlık dininin temel ayinlerini yerine getirmeye başladığı öne sürüldü.

Miraloğlu, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, "Evli değilim, hiç çocuğum yok. Evlenmeyi düşündüğüm bir erkek arkadaşım da yok. Dinimi değiştirmedim" ifadelerini kullandı.