

Kuzey Kore'de yasa dışı estetik operasyon yapan bir doktorun yakalanması ülkede büyük yankı uyandırdı. Meme büyütme ameliyatı gerçekleştiren doktorla beraber bu operasyonu geçiren kadınların da ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Daily NK’nin aktardığına göre, Sariwon kentinde geçtiğimiz ayın ortalarında bir kültür merkezinde gizlice yapılan estetik operasyonların ardından hem doktor hem de ameliyat olan kadınlar hakkında kamu davası açıldı.

"SOSYALİST DÜZENE İHANET" SUÇLAMASI

Çin'den getirilen silikonlarla, deneyimsiz bir doktorun yasadışı ameliyatlar yaptığı tespit edildi. Mahkeme karşısına çıkan iki kadın, operasyonu yalnızca "güzel görünmek" için tercih ettiklerini savunsa da hakim, kadınları "gösteriş merakına kapılmak" ve "sosyalist sisteme ihanet etmekle" suçladı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Sariwon'daki yerel yönetimin, benzer ameliyatlardan geçen kadınları belirlemek için kapsamlı bir araştırma başlattığı bildirildi. Bu kapsamda şüpheli görülen kadınların hastanelerde fiziksel muayeneden geçirildiği ileri sürüldü.