Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Bafa Mahallesi’nde CHP’li Milas Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Nazım’ın Dilinden Şiir ve Müzik Dinletisi’ düzenlendi.

Etkinliğe Milas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek, Bafa Muhtarı Kerim Tekin, Kapıkırı Muhtarı Abdullah Coşkun Yıldız ve çok sayıda Bafa Mahalle sakini katıldı.

Nazım Hikmet Ran’ın hayatının anlatıldığı, şiirlerinin yorumlandığı ve bestelenmiş şiirlerinin dinletisinin sunulduğu anma programı Bafalı vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ülkemizin ve dünyanın önemli şairleri arasında yer alan büyük usta için düzenlenen gecede gençler tarafından okunan şiirlere müzik ekibi enstrümanlarıyla eşlik etti. Alana gelen katılımcılar da seslendirilen şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek alkışlarla ritim tuttu. Programı takip eden Milas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, gecenin sonunda ekibe plaket takdim ederek başarılı performanslarından dolayı teşekkür etti.

