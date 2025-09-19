Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan ses kaydında umut mesajı verildi. İmamoğlu’nun yapay zekayla seslendirildiği mesajda “Bu ülkenin umudunu iflas ettirmek istiyorlar, asla ettirmeyeceğiz 86 milyon umut var bu ülkede” denildi.

İmamoğlu’nun mesajı şöyle: “Devlet şefkattir. Devlet bakışıyla çocuğu ısıtacak, devlet anneye güven verecek, devlet babayı gururla ailesine hizmet eden bir fert haline getirecek. Her mesleği kendi konumunda hakkını veren, hakkını teslim eden bir pozisyona oturacak. Devlet kızgın olur mu yahu. Devlet öfkeli olur mu, devlet öc alır mı? Devlet yalan söyler mi, devlet kafa göz yarar mı? Devlet şiddet yapar mı, devlet eziyet çektirir mi? Bizim devlet anlayışımızda bunların hiçbiri yok. Binlerce yıldır bizim devlet anlayışımızın kıyısından geçmez bu anlayış. Nereden çıktı bu? Umudu iflas ettiriyorlar umudu! Ama ettirmeyeceğim, umut burada umut! Herkes aynaya baksın, umut burada desin. 86 milyon umut var bu ülkede. Bir kişiyi ezer geçer yani.”