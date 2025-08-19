Aralarında Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş, KESK, BASK, DMK, Hak-Sen, Yurt-Sen ve Asim-Sen’in de olduğu bütün kamu görevlileri konfederasyonları ve sendikaları hükümetin sefalet maaşı teklifi dayatmasına karşı dün iş bıraktı. İş bırakma ile eş zamanlı olarak başta Ankara olmak üzere Türkiye çapında eylemler yapıldı. Birleşik Kamu-İş üyeleri Anıtpark’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Memur-Sen yönetici ve üyeleri de Genel Merkez önünden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüdü.

İKİNCİ YIL TEKLİFİ DEĞİŞMEDİ

KESK üyeleri ”AKP Zammını al başına çal” pankartı açtı. Birleşik Kamu İş Başkanı Orhan Yıldırım, “Karşımızda aklımızla alay eden bir hükümet var. Hakkımızı söke söke alacağız. Bize utanmadan kamuda tasarruf masalları anlatıyorlar. Sarayın bir günlük harcaması 46 milyon lira her devlet kurumunun tepesinde 3 ve 5 maaşlı yandaş bürokratlar var’” dedi. Buna rağmen iktidar dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği zam teklifinde toplam 2 puanlık artışa gitti. Yüzde 10+6 olan zam teklifini yüzde 11+7’e yükseltti. Böylece 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7; 2027 yılı için ise ilk ve ikinci altı aylarda yüzde 4’er zam teklif edildi. Daha önce dile getirilen 1.000 TL taban aylığı artışı da tekrarlandı.

MEMUR-SEN: KOMİK TEKLİF

Zam teklifine tepki gösteren konuşan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın şunları ifade etti: “Bu son teklif olamaz. Çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez. Söylenen teklifler komik. Çalışanlar arasında ücret dengesini sağlamazsınız, bu olur mu? Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Son teklif cümlesini de asla kabul edemeyiz. Masa devam ediyor. Biz 7/24 bu konuda süreci işletmek için çalışıyoruz.”

Yalçın, görüşmelerin devam edeceğini memurun hak talepleriyle ilgili pek çok maddenin masada olduğunu söyledi.

PTT’de çalışan memurlar iş bıraktı, işlem yapılamadı.

Memur 2026 için yüzde 88 istemişti

Memurlar, bakanlıkların önünde ‘Sefalete teslim olmayacağız’, ‘direne direne kazanacağız’ sloganları attı. 2026 yılı için taban aylığa bin lira zam yapan iktidar, dün akşam saatlerinde ilettiği son zam teklifinde yüzde 10+6 olan teklifini yüzde 11+7’yükseltti. 2027 yılı için yüzde 4+4 oranında zam teklifini ise değiştirtmedi.

Memurun talebi 2026 yılı için yüzde 88.6, 2027 yılı için yüzde 45.2 oranında zamdı. Kamu işçisinden sonra 6.5 milyon memur ve memur emeklisi de daha hayal kırıklığına uğradı.

Tapu kadastro müdürlükleri boş kaldı.

‘Yönetime karşı uyanık olmaya çağırıyoruz’

Eylem kararı sonrası TCDD Taşımacılık A.Ş. ve PTT Genel Müdürlüğü, kurum personeline gönderdiği yazılarda iş bırakma eylemine kesinlikle katılmamaları gerektiğini duyurdu. Her iki kurumun da personele ilettiği yazıda, iş bırakma eylemine katılanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde disiplin işlemleri başlatılacağı belirtildi. Ayrıca yöneticilerin çalışanları yakından takip ederek eyleme katılanların tespitini yapacağı ifade edildi. Grevin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan KESK Haber-Sen’in sosyal medya hesabından “PTT Genel Müdürlüğü amirlere alenen suç işleme talimatı veriyor. PTT’deki tüm amirleri, hukuk bilmez yönetime karşı uyanık olmaya çağırıyoruz” denildi.