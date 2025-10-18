İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kara para aklama ve Paramount Otel’e çökme operasyonunda gözaltına aldığı isimler arasında yer alan Şaban Kayıkçı’nın inanılmaz zenginleşmesi dikkat çekti.

Kayıkçı’nın, Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminden bu yana yanında olan İhsan Aslan’ın oğlu Mücahit Arslan’a yakın bir isim. 2008’de Diyarbakır İl Tarım Müdürlüğü’nde memur olan Kayıkçı’nın jet yükselişini Halk TV yazarı Bahadır Özgür köşesine taşıdı.

Şaban Kayıkçı’nın 9 gemisi faal, 5 tane de yeni yapılıyor.

GÜBRETAŞ’A ORTAK OLDU

- Gübretaş, 2008’de İran’ın kimyevi üretim tesisi Razi Petrokimya’yı satın aldı. Gübretaş’ın iki ortağından biri ihaleden 4 ay önce kurulan ve devlet bankalarından 20 milyon Euro kredi alan Kayıkçı’ya ait Asya Gaz’dı.

- Asya Gaz şirketi, Razi Petrokimya’nın yüzde 23,9 hissesine ortak olurken, Şaban Kayıkçı’nın kardeşi Sadık Kayıkçı da şirketin yönetimine girdi.

ODİN

- Gübretaş, İran’dan amonyak getirmek için 100 milyon dolarlık yatırımla G. Kore’den iki LNG (doğal gaz) taşıma gemisini aldı. Gemi filosu hızla büyüdü. Gemiler, 2020’de Marshall Adaları’nda kurulu Pasco Investment Holding’e satıldı.

- Pasco şirketine bağlı aynı günlerde İstanbul’da, UBK Denizcilik’in isim değiştirmiş hali olan Pascogas adlı bir şirket daha kuruldu.

- Gübretaş’ın yeni inşa ettiği iki gemi, Pascogas’ın filosunun ilk gemileriydi ve bu şirketin hisselerinin tamamı 2024’te Şaban Kayıkçı’ya geçti.

- Filoda 9 adet LPG taşıyan gemi bulunuyor. Ayrıca siparişi verilen 5 gemi inşa ediliyor.

OTELCİLİĞE DE ADIM ATTI

- 2021’de Sedat Peker’in gündeme getirdiği Paramount Otel’e çökme iddiasından bu yana Suudi Arabistan’da ikamet eden Kayıkçı, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye döndü.

- Nisan ayında Kayıkçı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde bir denizcilik fakültesi inşa etmesi için protokol imzaladı.

- Otelcilikte de söz sahibi olan Şaban Kayıkçı, ‘Duja’ markasıyla oteller zincirinin sahibi oldu. Bodrum, Didim ve Sarıkamış otelleri bulunuyor.

- Turizm Bakanlığı geçen yıl, İzmir Selçuk’un Pamucak sahilinde denize sıfır 79 bin metrekarelik alanı 76 milyon TL’ye 49 yıllığına Kayıkçı’nın şirketi olan Bodrum Otel İşletmeleri’ne tahsis etti. Otel için tüm izinler de verildi.