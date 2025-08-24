Milyonlarca memurun maaş zammında anlaşma sağlanamadı ve süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kaldı. Çoğunluğunu iktidarın oluşturduğu heyet toplantısına katılmayan tek konfederasyon olan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, SÖZCÜ’ye konuştu.

Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı sarayına yürümek isterken polis tarafından engellendiklerini hatırlatan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunacakları raporu da SÖZCÜ ile paylaştı. Raporda, memur maaşı ve emekli aylıklarındaki artış oranlarını milli gelirdeki cari fiyatlardaki artışla karşılaştırıldığında, ortalama memur maaşının yüzde 35-72 oranında daha az arttığı vurgulandı.

BAKANLAR GÖSTERMELİK

“Saraya yürüyebilsek, her şey çok farklı olurdu” diyen Yıldırım şunları söyledi: “Kapsamlı bir dosya sunup, 23 yılda emekçinin kayıplarını dile getirecektik. Bu rakamları görüp inceleyince, bu durumu ve talepleri görmezden gelemezdi. Ülkede her konuda tek karar verici Erdoğan. Bakanlıklar göstermelik bir yapıya dönüştü. Biz de bu nedenle Sayın Erdoğan’dan randevu istedik. Gidip görüşmek istediğimiz makam, aynı zamanda çözümü de sağlayabilecek bir makam olmalıydı. Biz Cumhurbaşkanlığına yürümek isteyerek bir tabuyu da yıktık. Önümüzdeki süreçte mutlaka o kapının önüne gideceğiz” ifadelerini kullandı.

İlk toplantıdan karar çıkmadı

Memurların iktidarla zam görüşmeleri tıkanınca karar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kaldı. Memur-Sen’in sonradan karar değiştirip katılmasıyla kurul dün toplantı. Birleşik Kamu-İş’in katılmaması ile 11 kişilik kurul, 10 kişiyle toplantı. İlk toplantıdan karar çıkmadı ‘5 gün içinde karar verilecek’ denildi. Memur-Sen katılmasa, kurul toplanamayacak ve karar TBMM’ye kalacaktı.

Birleşik Kamu-İş, Cumhurbaşkanlığı sarayına yürümek isterken polis engeliyle karşılaştı.

Milli gelir 16 bin kat maaşlar 6 bin kat arttı

Birlik Kamu-İş’in Cumhurbaşkanı’na sunamadığı raporu, ülkede çalışanların haklarındaki erimeyi gözler önüne serdi. Raporda öne çıkanlar şöyle:

- 2002-2025 yılları arasında milli gelir 16 bin 995 kat artarken net asgari ücret 11 bin 997, ortalama memur maaşı 9 bin 919, en yüksek memur maaşı 6 bin 459, en düşük memur emekli aylığı 5 bin 74 kat arttı.

- Toplu sözleşme görüşmelerinin yapıldığı Ağustos 2023’ten bu yana konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatları yüzde 794, su fiyatları yüzde 144.1, elektrik fiyatları yüzde 91.2 oranlarında arttı.

- Ağustos 2023’ten bu yana Birleşik Kamu-İş’in gıda fiyatları endeksi yüzde 110 arttı. Bu dönemde et ve balık fiyatları yüzde 152, meyve fiyatları yüzde 398, sebze fiyatları yüzde 402 arttı.

- Kira fiyatlarında yüzde 233.8, gıda fiyatlarında yüzde 402 oranlarında artışlar yaşandığı bu dönemde kamu emekçilerinin maaşında yaşanan artış ise yüzde 114 oldu.

- En zengin yüzde 20’lik kesimin 2021 yılında 46.72 olan gelirden aldığı pay 2024 yılında yüzde 48.09’a yükseldi, geriye kalan yüzde 80’lik kesimin aldığı pay ise yüzde 53.3’ten yüzde 51.9’a geriledi.

- 4 milyon kamu emekçisinin sadece 3 milyon 16 bin 495’inin bir sendikaya üye olma hakkı bulunmaktadır. Memurun 4’te 1’i yani yüzde 25’i sendikaya üye olamıyor.