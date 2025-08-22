Kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili görüşmeler tıkandı. Bakanlığın yaptığı son teklifinde kabul edilebilir olmadığı söyleyen sendikalar hakem heyeti gündeme geldi.

'ÇÖZÜMSÜZLÜKTE ISRAR EDEN TUTUM...'

Memur Sen Hakem heyeti ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Sendika yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gelirde adalet ücrette denge ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını insa memur ve emelilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleme görüşmeleri Kamu işvereninin çözümsüzlükte ısrara eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

GÖZLER TBMM'YE ÇEVRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da Hakem Heyeti'ne başvurmaması durumunda süreç TBMM'ye taşınacak.