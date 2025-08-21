Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2026 ve 2027 yıllarında alacakları maaş zammını merakla bekliyor. 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Sürecin uzaması üzerine son kararı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu verecek. 31 Ağustos’a kadar açıklanacak nihai karar öncesinde hükümetin sunduğu son teklif ve enflasyon tahminleri üzerinden zamlı maaş hesapları gündeme geldi.

Hükümetin son teklifine göre 2026’nın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında ise yüzde 7 oranında artış öngörülüyor. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te sunulan 1.000 TL taban aylık artışı önerisi de korunuyor.

Ancak nihai rakamların belirlenmesinde enflasyonun gerçekleşme oranı kritik rol oynayacak.

Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon hedefini yüzde 24 olarak açıkladı. Bunun yanı sıra yüzde 27 ve yüzde 30 senaryoları da masada bulunuyor.

Buna göre memurların maaş hesaplamaları şu şekilde değişiyor:

Şube Müdürü (1/4) → 86 bin TL ile 90 bin TL arasında

Üniversite mezunu memur (9/1) → 59 bin TL ile 62 bin TL arasında

Polis memuru (8/1) → 76 bin TL ile 80 bin TL arasında

Başkomiser (3/1) → 83 bin TL ile 87 bin TL arasında

Uzman doktor (1/4) → 141 bin TL ile 148 bin TL arasında

Hemşire (5/1) → 69 bin TL ile 73 bin TL arasında

Mühendis (1/4) → 87 bin TL ile 92 bin TL arasında

Teknisyen (11/1) → 61 bin TL ile 64 bin TL arasında

Profesör (1/4) → 125 bin TL ile 131 bin TL arasında

Araştırma görevlisi (7/1) → 83 bin TL ile 87 bin TL arasında

Uzman öğretmen (1/4) → 76 bin TL ile 79 bin TL arasında

Öğretmen (1/4) → 68 bin TL ile 72 bin TL arasında

Vaiz (1/4) → 71 bin TL ile 75 bin TL arasında

Avukat (1/4) → 82 bin TL ile 86 bin TL arasında

SON SÖZ HAKEM KURULU'NDA

Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamaması nedeniyle memur maaşlarına yapılacak zamda son söz Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda olacak.

31 Ağustos’a kadar açıklanacak karar, milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek.

Uzmanlara göre enflasyon oranının yüksek gerçekleşmesi, maaşlara yapılacak artışı da yukarı çekecek. Ancak memurların alım gücünü koruyabilmesi için yalnızca zam oranı değil, enflasyonun gerçek seyri de belirleyici olacak.