Türkiye’nin üç yıllık ekonomik yol haritasını ortaya koyan Orta Vadeli Program açıklandı. Programda 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak güncellendi. Bu revizyon, ocak ayında maaşlarına zam bekleyen milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi için önemli bir gösterge oldu.

EMEKL İ MAA Ş LARI NE KADAR ARTACAK?

OVP verilerine göre 2025’in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 10,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında aynı oranda zam alacak.

-En düşük emekli maaşı 16.881 TL’den 18.593 TL’ye yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKL İ LER İ NE ZAM ORANI

Memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme ve enflasyon farkı birlikte dikkate alınıyor.

Temmuz ayında verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme artışı

Buna eklenen yüzde 11’lik enflasyon farkı

Sonuç olarak memur ve memur emeklileri için ocak ayında toplam %16,44 zam öngörülüyor.

TAHM İ N İ MAA Ş LAR Ş Ö YLE OLACAK:

-En düşük memur maaşı: 59.805 TL

-En düşük memur emeklisi maaşı: 27.398 TL (1.000 TL ek artış dahil)

2026 İ Ç İ N BEKLENT İ LER

OVP’de yer alan tahminlerin gerçekleşmesi halinde, 2026 yılı başında da benzer zam oranları geçerli olacak. Böylece hem emekliler hem de memurlar, maaşlarında önemli bir artış görecek.