SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazısında memur ve emekli maaşlarının son durumu ile 2026/Ocak zammına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, “Tüm sabit gelirliler gibi memur ve emekli kardeşlerimizin maaşları da yıllardır enflasyon canavarının pençesinde eriyor” ifadelerini kullandı.

Karakaş, mevcut memur emeklilerinin maaşlarının hâlâ Emekli Sandığı Kanunu’na göre hesaplandığını hatırlatarak, 2008 sonrası SGK sistemine girenlerin 2033 yılına kadar emekli olamayacak kadar genç olduğunu belirtti. Bu nedenle analizinde yalnızca eski sistemdeki memur emeklilerine odaklandığını vurguladı.

ENFLASYON FARKI VE TOPLU S Ö ZLE Ş ME ZAMMI BELL İ OLDU

Karakaş, son enflasyon rakamları üzerinden yaptığı hesaplamada, Eylül 2025 itibarıyla TÜFE’deki artışın %3,23 olduğunu belirtti.

Gıda, ulaşım ve konut gruplarındaki artışın özellikle geçim sıkıntısını derinleştirdiğini dile getiren Karakaş, “Vatandaş hâlâ market kasasında inliyor” dedi.

Temmuz-Ağustos döneminde kümülatif enflasyonun %4,14 olduğunu, Eylül verisiyle birlikte bu oranın %7,5’e çıktığını aktaran Karakaş, memur maaşlarında ise %13,64 oranında güncelleme ve 1.000 TL taban artışının garantilendiğini ifade etti.

Ayrıca yıl sonu itibarıyla %16,5 ila %18,5 arası bir maaş artışı beklentisini paylaştı.

SEYYANEN ZAM BEKLENT İ S İ ZAYIF, REFAH PAYI BEL İ RS İ Z

Karakaş, memurların en çok merak ettiği seyyanen zam ve refah payı konusuna da değindi. Ankara kulislerinden aldığı bilgilere göre hükümetin seyyanen zam konusunda “çok katı bir tutum” sergilediğini vurguladı.

“2026/Ocak ayında seyyanen zam bekleyenler yine inkisar-ı hayale uğrayacak” diyen Karakaş, refah payı için ise “şimdilik erken” yorumunda bulundu. Yazısında, olumlu bir gelişme yaşanması hâlinde okurlara duyuracağını da belirtti.

YIL SONU ENFLASYONU %30'UN ALTINDA MI KALACAK?

Karakaş, hükümetin yıl sonu için %28,5 enflasyon hedefi belirlediğini, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise bu oranın %29,86 olarak öngörüldüğünü hatırlattı.

“%29.999 olsa bile yeter ki %30’un üzerinde olmasın” diyerek, bu oranın dezenflasyon sürecinde psikolojik bir eşik olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca hükümetin yıl sonuna 3 ay kala enflasyonla mücadelede “titiz bir dönem” başlattığını ve bazı kamu zamlarının ertelenebileceğini de ifade etti.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki değerlendirmesinde, 2026/Ocak ayında memur ve emekliler için %16-18 arası maaş artışı ve 1.000 TL taban artışının kesinleştiğini, ancak seyyanen zam ihtimalinin zayıf olduğunu açıkladı.

Enflasyonla mücadele sürecinde hükümetin %30’un altında bir oranı hedeflediğini, refah payı konusundaki gelişmelerin ise önümüzdeki haftalarda netleşeceğini belirtti.