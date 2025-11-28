Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranları için kritik veriler yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı kasım ve aralık ayı enflasyon verileri öncesi, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler tahminlerini paylaştı.

Ortaya çıkan tablo, hem yıllık enflasyonda düşüş beklentisini hem de maaşlara yapılacak artışın ne olabileceğini gözler önüne seriyor.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

AA Finans’ın 32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, kasım ayı enflasyonunun yüzde 1,31 seviyesinde gelmesi öngörülüyor.

Ekonomistlerin tahmin aralığı ise yüzde 1 – yüzde 1,65 bandında seyrediyor.

Bu tahmine göre, ekim ayında yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasım ayında yüzde 31,65 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bu düşüş, yıl sonu tahminlerinde de etkili olacak görünüyor.

2025 SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi, kasım itibarıyla yüzde 31,89 oldu.

Yıl sonuna ilişkin tahminlerin yüzde 31 – yüzde 32,51 aralığında yer aldığı belirtiliyor. Tüketici Fiyat Endeksi ise ekim ayında yüzde 2,55 artış göstermişti.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Zam hesaplamalarında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon verileri, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına eklenen enflasyon farkı belirleyici oluyor.

Şu ana kadar oluşan zam farkı:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %10,25

-Memur ve memur emeklileri: %16,56

Bu oranlar, temmuz–ağustos–eylül–ekim aylarındaki açıklanan enflasyon verilerine göre kesinleşti.

-Kasım enflasyonu yüzde 1,31 gelirse:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %11,69

-Memur ve memur emeklileri: %18,07

Bu oranlar, aralık ayı verisiyle birlikte netleşmiş olacak.

Ekonomistlerin 2025 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ve gerçekleşen oranlar ise şöyle:

GÖZLER ARALIK AYI VERİLERİNDE

Ekonomistlerin kasım ayı tahminleri, yıllık enflasyonda hafif bir gerilemeye işaret ediyor.

Bu durum, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranlarını da şekillendiriyor. Kasım verilerinin açıklanmasının ardından, gözler aralık ayı enflasyonunda olacak.

Son verinin gelmesiyle birlikte, 2025’in ilk yarısında geçerli olacak zam oranları kesinleşmiş olacak.