Son açıklanan enflasyon rakamları, memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş artışının büyük bölümünü ortaya koydu.
Beş aylık kesinleşmiş veriler sonucunda enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşmesiyle artış oranı yüzde 17,56 seviyesine ulaştı. Kesin oran ise aralık ayı enflasyonunun duyurulmasıyla netleşecek.
Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş artışı, her yıl enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının toplamı üzerinden hesaplanıyor.
Açıklanan beş aylık veriler, 2025 Ocak zammının büyük ölçüde şekillendiğini gösteriyor. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle oranda sınırlı bir değişiklik olması bekleniyor.
Kesinleşen beş aylık enflasyon farkına göre bazı meslek gruplarına yansıyan yeni maaşlar şöyle:
Meslek: Mevcut Maaş (TL) Yeni Maaş (TL)
Memur: 52 bin 617 TL :61 bin 851 TL
Araştırma Görevlisi: 73 bin 792 TL : 86 bin 742 TL
Uzman Doktor: 126 bin 119 TL : 148 bin 252 TL
Mühendis: 78 bin 200 TL: 91 bin 924 TL
Avukat: 73 bin 515 TL: 86 bin 416 TL
Şube Müdürü: 76 bin 659 TL : 90 bin 112 TL
Uzman Öğretmen: 67 bin 766 TL: 79 bin 658 TL
Öğretmen: 61 bin 146 TL :71 bin 877 TL
Profesör: 111 bin 348 TL : 130 bin 889 TL
Başkomiser: 74 bin 490 TL : 87 bin 563 TL
Polis Memuru: 68 bin 84 TL : 80 bin 32 TL
Hemşire: 61 bin 759 TL : 72 bin 597 TL
Vaiz: 63 bin 916 TL: 75 bin 133 TL
Teknisyen: 54 bin 547 TL : 64 bin 120 TL
OCAK ZAMMI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşmesiyle memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak ayında kayda değer bir artış alması öngörülüyor.
Nihai oran ise TÜİK’in açıklayacağı aralık enflasyonuyla birlikte kesinleşecek.