Son açıklanan enflasyon rakamları, memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş artışının büyük bölümünü ortaya koydu.

Beş aylık kesinleşmiş veriler sonucunda enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşmesiyle artış oranı yüzde 17,56 seviyesine ulaştı. Kesin oran ise aralık ayı enflasyonunun duyurulmasıyla netleşecek.

Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş artışı, her yıl enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Açıklanan beş aylık veriler, 2025 Ocak zammının büyük ölçüde şekillendiğini gösteriyor. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle oranda sınırlı bir değişiklik olması bekleniyor.

Kesinleşen beş aylık enflasyon farkına göre bazı meslek gruplarına yansıyan yeni maaşlar şöyle:

Meslek: Mevcut Maaş (TL) Yeni Maaş (TL)

Memur: 52 bin 617 TL :61 bin 851 TL

Araştırma Görevlisi: 73 bin 792 TL : 86 bin 742 TL

Uzman Doktor: 126 bin 119 TL : 148 bin 252 TL

Mühendis: 78 bin 200 TL: 91 bin 924 TL

Avukat: 73 bin 515 TL: 86 bin 416 TL

Şube Müdürü: 76 bin 659 TL : 90 bin 112 TL

Uzman Öğretmen: 67 bin 766 TL: 79 bin 658 TL

Öğretmen: 61 bin 146 TL :71 bin 877 TL

Profesör: 111 bin 348 TL : 130 bin 889 TL

Başkomiser: 74 bin 490 TL : 87 bin 563 TL

Polis Memuru: 68 bin 84 TL : 80 bin 32 TL

Hemşire: 61 bin 759 TL : 72 bin 597 TL

Vaiz: 63 bin 916 TL: 75 bin 133 TL

Teknisyen: 54 bin 547 TL : 64 bin 120 TL

OCAK ZAMMI İÇİN SON VERİ BEKLENİYOR

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşmesiyle memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak ayında kayda değer bir artış alması öngörülüyor.

Nihai oran ise TÜİK’in açıklayacağı aralık enflasyonuyla birlikte kesinleşecek.