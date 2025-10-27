Türkiye'de kamu çalışanları ve memur emeklileri, her sene olduğu gibi 2026'nın ilk maaş zammına odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı veriler ışığında, zam oranları şekilleniyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 2,34 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Beklenen tahmin gerçekleşirse, 3 aylık enflasyonun açıklanmasının ardından memur maaş artış oranı büyük ölçüde netleşmiş olacak.

2026'NIN İLK YARISINDA ÇİFTE HANELİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

2026’nın ilk 6 ayını kapsayacak yeni maaş artışı dönemi için ekonomistler, çifte haneli zam öngörüsünü koruyor. Öğretmen, polis, hemşire, mühendis ve vaiz gibi kamu meslek gruplarının maaşları, açıklanacak son enflasyon verilerine göre şekillenecek.

Dönem Toplu Sözleşme’ye göre, memurlara 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7 oranında artış yapılacak. Ayrıca, 2026’nın ilk 6 ayı için 1.000 TL taban ücret ilavesi uygulanacak.

ENFLASYON RAKAMLARI ZAM ORANLARINI BELİRLİYOR

Temmuz–Eylül dönemini kapsayan TÜFE artışı toplamda yüzde 7,50 olarak gerçekleşti. Bu oranla SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden aynı oranda zam hakkı kazandı.

Memur maaşlarına ise bu farkın üzerine yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Böylece kümülatif artış oranı yüzde 13,66 seviyesine ulaşacak.

MERKEZ BANKASI ANKETİ YIL SONU BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon tahmini %29,86’dan %31,77’ye yükseldi. Ekim ayı TÜFE artış beklentisi de %2,05’ten %2,34’e çıktı.

Bu veriler ışığında yıl sonu itibarıyla 6 aylık enflasyonun %12,94 seviyesinde oluşması bekleniyor. Bu durumda memurların maaşına %7,56 enflasyon farkı ve %11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde toplam artış %19,39 olacak.

2026'DA EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde, en düşük memur maaşı %19,39 zam ve 1.000 TL ek ödeme ile birlikte 50.503 TL’den 61.296 TL’ye yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emeklisi maaşı ise 22.672 TL’den 28.068 TL’ye çıkacak.

MESLEK GRUPLARINA GÖRE TAHMİNİ MAAŞLAR İSE ŞÖYLE:

Şube müdürü: 76.659 TL → 91.523 TL

Üniversite mezunu memur: 52.617 TL → 62.819 TL

Uzman öğretmen: 67.766 TL → 80.905 TL

Öğretmen: 61.146 TL → 73.002 TL

Polis memuru: 68.084 TL → 81.285 TL

Uzman doktor: 126.119 TL → 150.573 TL

Hemşire: 61.759 TL → 73.734 TL

Mühendis: 78.200 TL → 93.362 TL

Teknisyen: 54.547 TL → 65.123 TL

Profesör: 111.348 TL → 132.938 TL

Araştırma görevlisi: 73.792 TL → 88.100 TL

Vaiz: 63.916 TL → 76.309 TL

Avukat: 73.515 TL → 87.769 TL

Memur ve emekli maaşlarındaki artış oranı, enflasyonun seyriyle birlikte kesinleşecek. Ancak mevcut tahminler, %19’u aşan bir zam oranının gündeme gelebileceğini gösteriyor. Bu artış, 2026’nın ilk yarısında kamu çalışanlarının alım gücünü kısmen artırabilir.

Ekonomistler ise yıl sonu enflasyon verileriyle birlikte kamu maaş dengesinin yeniden şekilleneceğini ve toplu sözleşme sürecinin bu yeni zam rakamlarını belirlemede kritik rol oynayacağını belirtiyor.