Milyonlarca memur ve emeklinin 2026'da alacağı maaş zammını etkileyecek olan aralık ayı enflasyonunu yüzde 0.89 olarak açıklayan TÜİK'e adeta öfke yağdı. Yazılı açıklamaların yanı sıra memur, emekli ve kamu emekçisi sokakları doldurdu. Ankara başta olmak üzere birçok ilde TÜİK temsilcilikleri önünde eylemler yapılırken TÜİK'e 'yılın emek hırsızı' ödülü verildi. Ankara'da 5 sendika, dernek ve kuruluş TÜİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı. KESK üyeleri, 'Yalan Balonu' patlattı, emekliler sendikası taş kaynatıp soğan-ekmek yedi. DİSK Emekli-Sen, yandaşlar için 'Katmerli Vergi Tatlısı, Kul Hakkı Kebabı' gibi yemek tarifleri verdi.

Memurlar, Maliye Bakanlığı’nın önünde taş devri elbiseleri giydi. Ellerinde fener ve sopalarla dinozor avladı.

KESK İŞ BIRAKIYOR

TÜİK önünde ’Yalan Balonu' patlatan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine inanmadıklarını belirtti ve yanlarında getirdikleri balonları iğne ile teker teker patlattı. KESK Başkanı Ahmet Karagöz, 14 Ocak'ta iş bırakılacağını açıkladı.

Devlet Memurları Konfererasyonu üyeleri de Taş Devri kıyafetleri ile yaptıkları açıklamada “Memuru ve emekliyi bu yüzyıldan koparıp, binlerce yıl öncesine Taş Devri'ne götürdüler” dedi. Tüm Emekliler-Sendikası üyeleri de TÜİK önünde tencerede taş kaynattı. CHP’li milletvekilleri de açıklanan enflasyona ve iktidarın ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

‘UÇACAĞIZ’ DEDİLER, BİZİ TAŞ DEVRİNE GERİ DÖNDÜRDÜLER

Memurlar, emekliler meydanlarda düşük zammı protesto etti. Devlet Memurları Konfederasyonu üyeleri “Ateşle ısınacağız, faturalar yüzünden teknolojiyi terk edip taş devrine döneceğiz” dedi.