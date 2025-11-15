

Memur ve emekliler, 2026’nın ilk yarısında alacakları zam oranının netleşmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verilerini beklerken Merkez Bankası’ndan gelen yeni tahminler dengeleri değiştirdi.

TCMB’nin kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yükselmesi, memur ve emeklilerin ocak maaşlarına yapılacak artışın da daha yüksek olabileceğini gösterdi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Ekim ayında açıklanan TÜİK verileriyle birlikte dört aylık enflasyon yüzde 10,25’e ulaşmış, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu orandaki artışı garantilemişti.

Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte artış oranı yüzde 16,56 olarak öngörülüyordu.

TCMB’nin yeni anketinde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 32,20’ye yükselmesi, altı aylık enflasyonun yüzde 13,31 seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ediyor. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13,31 oranında zam yapılması anlamına geliyor.

MEMURLARDA ZAM YÜZDE 19,78'E YÜKSELDİ

Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2026’nın ilk altı ayı için memurlara yüzde 11 zam öngörülmüştü. Ancak enflasyon farkının eklenmesiyle ocak zammı yüzde 19,78 seviyesine çıktı.

Buna göre:

-En düşük memur maaşı: 50.503 TL → 60.492 TL

-En düşük memur emekli aylığı: 22.671 TL → 27.155 TL

MESLEK MESLEK YENİ MAAŞLAR

Yeni zam oranlarına göre bazı mesleklerin ocak 2026 itibarıyla alacağı tahmini maaşlar şöyle:

-Şube Müdürü: 91.882,15 TL

-Memur (Üniversite Mezunu): 63.024,64 TL

-Başkomiser: 89.022,14 TL

-Polis Memuru: 77.551,02 TL

-Avukat: 88.056,27 TL

-Mühendis: 93.667,96 TL

-Uzman Öğretmen: 81.170,11 TL

-Öğretmen: 73.240,48 TL

-Profesör: 133.372,33 TL

-Araştırma Görevlisi: 88.388,06 TL

-Uzman Doktor: 151.065,34 TL

-Hemşire (Üniversite Mezunu): 73.974,93 TL

ZAM BEKLENTİLERİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Kasım ve aralık ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanmadan zam oranlarının kesinleşmesi mümkün değil. TCMB’nin güncel tahminleri mevcut beklentileri etkiliyor olsa da nihai artış oranları, yılın son iki ayındaki enflasyon seyrine bağlı olarak değişebilir.

Aralık verilerinin açıklanmasıyla memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında net tablo ortaya çıkacak ve zam oranları resmi olarak belirlenecek.