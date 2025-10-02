Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustosta ise yüzde 2,04 artış gösterdi. Böylece iki aylık enflasyon yüzde 4,14 oldu. Bu tablo, memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zam için ilk ipuçlarını verdi.

Memur ve emekliler için kritik aşama ise eylül enflasyonunun açıklanması olacak. Çünkü açıklanacak veri, zam oranlarını daha net hale getirecek.

ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ETKİSİ

Memurlar ve memur emeklileri yılda iki kez maaş zammı alıyor. Bu zamlara toplu sözleşme oranı eklenirken, enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinse son altı aylık enflasyon oranı belirleyici oluyor.

Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, 2026’da memurlara yüzde 11 ve 7, 2027’de ise yüzde 5 ve 4 oranında iki aşamalı zam yapılacak.

Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL ek artış uygulanacak.

EYLÜL TAHMİNLERİ NE SÖYLÜYOR?

Ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,47 artmasını bekliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memur ve memur emeklileri için yüzde 1,63 enflasyon farkı oluşacak. Böylece toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam artış oranı yüzde 12,81’e çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından bakıldığında ise üç aylık zam oranı yüzde 6,71 olarak hesaplanıyor.

MERKEZ BANKASI SENARYOLARI

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre maaş senaryoları farklılık gösteriyor.

-Yüzde 25 enflasyon tahmininde: Memurların 6 aylık farkı yüzde 2,04, toplam zam oranı ise yüzde 13,26 olacak.

-Yüzde 29 enflasyon tahmininde: Fark yüzde 5,30’a yükselecek, toplam zam oranı ise yüzde 16,88 olacak.

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yıl sonu enflasyonuna göre yüzde 7,14 ile yüzde 10,56 arasında zam alma hakkı kazanabilecek.

ZAM ORANLARI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı net zam oranları, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Bu nedenle milyonlarca memur ve emekli için gözler, yılın son üç ayında açıklanacak rakamlara çevrildi.