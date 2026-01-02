Asgari ücret zammının belli olmasının ardından, memur ve emeklilerin 2026 yılının ilk yarısında alacağı maaş artışı merak konusu oldu. Zam oranları, 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinleşecek. Böylece yılın ilk altı ayına ilişkin maaş artışları da netleşmiş olacak.

ZAM HESAPLAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme hükümleri ve gerçekleşen enflasyon farkına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak kayıtlara geçti.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin şimdiden alacağı zam farkı da ortaya çıktı. Buna göre;

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık artış oranı yüzde 11,20 oldu.

-Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 17,55 olarak hesaplandı.

Bu oranlara aralık ayı enflasyon verisinin de eklenmesiyle birlikte nihai zam oranları kesinleşecek.

UZMAN İSİM ZAM SENARYOLARINI DEĞERLENDİRDİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, mevcut veriler üzerinden zam oranlarını değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 aylık artışları yüzde 11,20 netleşti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 artış şimdiden netleşti diyebiliriz."

Zengin, değerlendirmesine şu sözlerle devam etti:

"5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam yüzde 11.20 netleşti. Buna aralık ayı TÜFE'si de ilave edilecek. Memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17,55'lik artışları şu anda netleşti. Memur ve memur emeklilerine aralık ayı TÜFE'si ilave edilecek."

TABAN AYLIKTA ARTIŞ VE OLASI SENARYOLAR

Zengin, yalnızca enflasyon farkının değil, taban aylıklara yapılacak artışın da gündemde olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ayrıca taban aylığının 1000 lira artışı da söz konusu olacak. Dolayısıyla 5 aylık TÜFE'ye göre, aralık ayı hariç olmak üzere; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 aylık artışları yüzde 11,20 netleşti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 artış şimdiden netleşti diyebiliriz."

ENFLASYON TAHMİNLERİ ZAM ORANINI BELİRLEYECEK

Kasım ayı itibarıyla 11 aylık enflasyonun yüzde 29,74’e ulaştığını hatırlatan Zengin, Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerine dikkat çekti:

"11 aylık enflasyon da yüzde 29,74 oldu. Merkez Bankası biliyorsunuz enflasyon oranlarını revize etmiş, yüzde 31 ile 33 arasında bir enflasyon gerçekleşmesini öngörmüştü."

Bu tahminlere göre oluşabilecek zam senaryolarını da paylaşan Zengin, şu ifadeleri kullandı:

ZAM ORANLARI NETLEŞİYOR

"Şayet Merkez Bankası'nın en düşük oranı yüzde 31 olursa; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak ayı artışı yüzde 12,28, memur ve emeklilerin ise yüzde 18,70 olacak."

"En yüksek oran olan yüzde 33 oranının gerçekleşmesi durumunda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı artışı yüzde 14, memur ve emeklilerin ise ocak ayı artışı yüzde 20,51 seviyesinde gerçekleşecek. Eğer bu ay gibi beklentilerin altında bir TÜFE gerçekleşmesi durumunda, işte ilk yüzde 31'e yakın bir oranın olma ihtimaliyle; SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,28; memur emeklileri ise, memurlar ve emeklileri ise yüzde yüzde 18,70 olma ihtimali söz konusu."

ZAM PAZARTESİ GÜNÜ KESİNLEŞECEK

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü şimdi pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak TÜFE ile birlikte 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak maaş zamları netlik kazanacak. Zam oranlarının yanı sıra taban aylıklara yapılacak artışlar da yeni dönemde gelirleri doğrudan etkileyecek.