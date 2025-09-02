Temmuz ayında maaşlarına zam alan memur ve emekliler, yeni yıl için hesap yapmaya başladı. Kamu toplu iş sözleşmesi gereği memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 11’lik artış hakkına sahip. Asıl merak edilen, bu orana enflasyon farkının nasıl ekleneceği.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz ayında altı aylık enflasyon farkına göre yüzde 15,75 oranında zam almıştı. Yeni yılda bu kesimin ne kadar zam alacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.

SGK UZMANINDAN KRİTİK AÇIKLAMA

Mynet’e konuşan SGK Uzmanı Murat Göktaş, Ocak ayı maaş zammına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme artı enflasyon farkı olarak zam alıyor. Enflasyon, toplu sözleşmenin üstünde kalırsa Ocak ayında o zaman enflasyona tamamlanacak.

Söyleyebileceğimiz şey şu; Ocak ayında son 6 ay içerisinde gerçekleşen enflasyon oranının altına düşmeyecek şekilde zam alacaklar.

Çünkü toplu sözleşme artı enflasyon farkını alıyorlar. Ocak ayında memur ve memur emeklisi muhtemelen yüzde 14-15 civarında bir zam alacaktır diye düşünüyorum" dedi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM İHTİMALİ VAR MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumuna da değinen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Seyyanen zam ihtimali yok. Çünkü, seyyanen zam verdiğiniz zaman en düşük alan ile en yüksek alana aynı oranda sabit zam yapılması anlamına geliyor. Aradaki makas yavaş yavaş kapanıyor ve arada huzursuzluğa yol açıyor. Bunun için seyyanen zam çok istisnai durumlarda uygulanıyor. Genelde oransal olarak zam veriliyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Uzman açıklamasına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yüzde 13 ila yüzde 15 arasında bir artış görebilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BEKLENTİ

En düşük emekli aylığına ilişkin tartışmalara da değinen Göktaş, şu sözlerle dikkat çekti:

"Muhtemelen en düşük emekli aylığının çok düşük olduğuna dair tartışmalar başlayacak Ocak ayında. Hükümetin en düşük emekli aylığını düzenleme gibi bir zorunluluğu yok. Ama son iki dönemde en düşük emekli aylıkları enflasyon farkına göre zamlandı, önümüzdeki süreçte de yine aynısı olabilir" dedi.

OCAK ZAMMI MERAKLA BEKLENİYOR

Hem memurlar hem de emekliler için Ocak zammı, toplu sözleşme oranı ve enflasyon farkı ile şekillenecek. Memur ve memur emeklisi için yüzde 14-15 bandında, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ise yüzde 13-15 aralığında zam bekleniyor.

Seyyanen zam ihtimali ise uzmanlara göre gündemde değil. Ocak ayında açıklanacak resmi verilerle milyonların maaş tablosu netleşecek.