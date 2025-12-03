Ocak ayında maaşlara yapılacak zammı belirleyecek kritik veri bugün açıklandı.

Enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının toplamı, memur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarına yansıyacak artışı şimdiden yüzde 17,56 seviyesine taşıdı.

Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle oran bir miktar değişiklik gösterebilecek olsa da mevcut hesaplamalar zamlı maaşlara dair güçlü bir tablo ortaya koyuyor.

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş artışı, her yıl olduğu gibi hem enflasyon rakamları hem de toplu sözleşme zammının birleşimiyle belirleniyor. Açıklanan 5 aylık veriler, Ocak zammının önemli bir bölümünün kesinleştiğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

MESLEK MESLEK YENİ MAAŞ TABLOSU

5 aylık enflasyon farkının kesinleşmiş kısmına göre meslek bazında oluşan yeni maaşlar şöyle:

Memur: 52.617 TL → 61.851 TL

Araştırma Görevlisi: 73.792 TL → 86.742 TL

Uzman Doktor: 126.119 TL → 148.252 TL

Mühendis: 78.200 TL → 91.924 TL

Avukat: 73.515 TL → 86.416 TL

Şube Müdürü: 76.659 TL → 90.112 TL

Uzman Öğretmen: 67.766 TL → 79.658 TL

Öğretmen: 61.146 TL → 71.877 TL

Profesör: 111.348 TL → 130.889 TL

Başkomiser: 74.490 TL → 87.563 TL

Polis Memuru: 68.084 TL → 80.032 TL

Hemşire: 61.759 TL → 72.597 TL

Vaiz: 63.916 TL → 75.133 TL

Teknisyen: 54.547 TL → 64.120 TL

Bu rakamlar yalnızca 5 aylık enflasyonun kesinleşen kısmıyla yapılan hesaplamaları içeriyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte nihai zam oranı yeniden netleşecek.

OCAK ZAMMINDA SON VİRAJA GİRİLDİ

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Ocak ayında kayda değer bir maaş artışı alması bekleniyor. Kesin zam oranı ise Aralık ayı enflasyon verisinin duyurulmasıyla birlikte resmileşecek.