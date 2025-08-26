1 Ağustos tarihinde başlayan memur toplu sözleşme görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emeklinin maaşını etkileyecek zam oranları, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından karara bağlanacak.

31 Ağustos'a kadar açıklanacak olan karar, milyonların 2026-2027 yıllarındaki mali kazanımlarını belirleyecek.

Hakem Kurulu, ilk iki toplantısını hafta sonunda gerçekleştirmiş, üçüncü toplantısını ise 25.08.2025 tarihinde yapmıştı.

Sayıştay’da yapılan görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek dördüncü toplantıyla birlikte süreç hız kazanacak. 11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, sendikalar ve akademisyenler yer alıyor.

Yasa gereği kurulun 5 iş günü içerisinde kesin kararını vermesi gerekiyor.

ZAM ORANINDA SON SÖZÜ HAKEM KURULU SÖYLEYECEK

Hakem Kurulu’nun alacağı karar hem bağlayıcı hem de kesin olacak. Belirlenecek zam oranı taraflara yazılı olarak bildirilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece, memurlar ve emekliler 2026-2027 yıllarına ilişkin maaş artışlarını öğrenmiş olacak.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ NE OLMUŞTU?

Hükümet, son teklifinde 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda yüzde 7 oranında zam önermişti. 2027 yılı için sunulan teklif ise yüzde 4 artı 4 şeklinde olmuştu. Ayrıca, taban aylığa bin liralık ek artış da gündeme getirilmişti. Ancak nihai kararı Hakem Kurulu verecek.

MİLYONLARIN GÖZÜ HAKEM KURULU'NUN VERECEĞİ KARARDA

Memur ve emekliler için kritik süreçte artık son aşamaya gelindi. Hakem Kurulu’nun açıklayacağı zam oranı, 6,5 milyon kişi için maaşlarda doğrudan belirleyici olacak. Kararın açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin 2026-2027 yıllarındaki ekonomik tablosu da kesinleşmiş olacak.