Türkiye’de toplu sözleşme görüşmeleri, memur ve emekli maaşlarını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.

Rakamların havada uçuştuğu bu dönemde talepler ile devletin teklifleri arasındaki fark dikkat çekerken, asıl belirleyici unsurun enflasyon farkı olduğu belirtiliyor.

Tgrthaber.com’a konuşan Ekonomist Muhammed Bayram, hem memurların hem de emeklilerin alım gücünü koruyacak mekanizmaları anlatarak sosyal yardımların da önemine dikkat çekti.

Bayram, zam oranları üzerindeki tartışmaların çoğu zaman algı operasyonuna dönüştüğünü belirterek, “Oransal zam ne olursa olsun memur ve emekli hiçbir zaman enflasyonun altında kalmaz” dedi.

2026 yılı için devletin ilk altı ay teklifinin yüzde 10 olduğunu hatırlatan Bayram, enflasyonun bu oranın üzerine çıkması halinde farkın otomatik olarak maaşlara yansıtılacağını söyledi.

Bunun yanında, maaş zammının tek başına yeterli olmadığını belirten Bayram, sosyal yardımların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Büyükşehirlerde kira, giyim, yakacak ve yiyecek yardımlarının artırılması, market ve kooperatiflerle indirim anlaşmaları yapılması gibi önerilerde bulundu.

IMF’nin Türkiye raporuna da değinen Bayram, yüksek oransal zamların refah seviyesini tek başına yükseltmeyeceğini, sosyal desteklerin bu noktada kritik rol oynadığını aktardı. Ayrıca vergi oranlarının düşürülmesi, fiş toplama sisteminin geri getirilmesi gibi önerilerle memurların ek gelir elde edebileceğini belirtti.

Bayram’a göre, toplu sözleşme masasında hangi oranlar konuşulursa konuşulsun, enflasyon farkı mekanizması sayesinde memur ve emekli maaşları enflasyonun altında kalmayacak. Ancak refah seviyesinin kalıcı olarak korunabilmesi için sosyal yardımların artırılması, vergi yükünün hafifletilmesi ve yaşam kalitesini doğrudan yükseltecek adımların atılması gerekiyor.

Bayram’ın 3 önerisi:

Büyükşehirlerde kira, giyim, yakacak ve yiyecek yardımlarının artırılması,

Vergi oranlarının sabitlenip düşürülmesi, fiş toplama sisteminin geri getirilmesi,

Marketler, kooperatifler ve farklı sektörlerle indirim anlaşmaları yapılması.