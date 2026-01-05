Memur ve memur emeklileri, 2026 yılının ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 18,61 oranındaki zamla birlikte oluşan enflasyon farkının ne zaman hesaplara yatacağını bekliyor. Maaşların her ayın 15’inden itibaren geçerli olması nedeniyle, ocak ayının ilk 14 gününü kapsayan dönem için fark ödemesi yapılması gerekiyor.

NTV’de yer alan habere göre, memur ve memur emeklilerinin maaşları 15 Aralık-15 Ocak dönemini kapsayacak şekilde işlendiğinden, ocak ayının 1’i ile 14’ü arasındaki süre için maaş farkı oluşuyor. Bu fark, her yıl olduğu gibi ocak ve temmuz aylarında ortaya çıkan düzenleme kapsamında ayrıca ödeniyor.

Oluşan maaş farkları, belirlenen ödeme gününde banka hesaplarına yatırılıyor. Hak sahipleri ödemelerini bankalardan, PTT şubelerinden ya da ATM’ler aracılığıyla alabiliyor.

MAAŞLA BİRLİKTE ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Memur ve memur emeklilerine ait enflasyon farkının, maaş ödeme günü olan 15 Ocak’ta hesaplara yatırılması ihtimali bulunuyor. Ödemenin bu tarihte yapılmaması halinde ise farkların ilerleyen günlerde yatırılması bekleniyor.