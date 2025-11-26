

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği 2025 zam döneminde süreç hızla ilerliyor. TÜİK’ten gelecek Kasım ve Aralık enflasyon verileri zam oranını tamamen netleştirecek. Kasım ayı verisinin duyurulmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon tablosu tamamlanacak ve zam hesabı önemli ölçüde şekillenmiş olacak.

ENFLASYON VERİLERİ ZAMMIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Yılın ikinci yarısında açıklanan enflasyon rakamları şöyle gerçekleşti:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Bu dört aylık veri, zam hesabının temelini oluşturuyor. Şimdi gözler 3 Aralık’ta açıklanacak Kasım ayı TÜFE verisine çevrildi.

KASIM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN DUYURULACAK?

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da duyuracak. Bu açıklamanın ardından geriye yalnızca Aralık enflasyonu kalacak ve memurların Ocak ayında alacağı kesin zam oranı belirlenmiş olacak.

MERKEZ BANKASI’NIN TAHMİNLERİNE GÖRE ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası, 2025 yılı için enflasyon tahminini %31–33 aralığına yükseltti. Bu tahminlere göre iki farklı zam senaryosu öne çıkıyor:

Enflasyon %31 olursa: %18,7 zam

Enflasyon %33 olursa: %20,5 zam

Bu oranlar, memur ve emekli maaşlarında çift haneli artışların beklendiğini ortaya koyuyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ ZAM TABLOSUNU NASIL ETKİLİYOR?

Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi %13,31 seviyesinde.

Bu senaryoda:

Enflasyon farkı: %7,91

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam zam: %19,78

Yani piyasa beklentisi Memur-Sen toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde yaklaşık %20’ye yakın bir artış öngörüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Zam hesaplarına göre en düşük memur maaşlarında önemli bir artış öne çıkıyor:

En düşük memur maaşı:

50.503 TL → 60.492 TL

En düşük memur emekli aylığı:

22.671 TL → 27.155 TL

Bu artışla birlikte memurların maaşlarında yeni yıl itibarıyla yaklaşık 10 bin TL’lik bir yükseliş gerçekleşmiş olacak.

KASIM AYI İÇİN BEKLENTİLER NETLEŞİYOR

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne katılan 68 ekonomist, Kasım ayı TÜFE artışını %1,59 olarak öngörüyor. Bu beklenti ışığında zam tablosu şöyle şekilleniyor:

5 aylık toplam enflasyon: %12

5 aylık enflasyon farkı: %6,67

Toplu sözleşme zammı: %11

Toplam kümülatif zam: %18,4