Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının son ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Bu veriyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olan 6 aylık enflasyon farkı kesinleşmiş oldu.

2026 yılının ilk yarısı için geçerli olacak toplu sözleşme zammına, oluşan enflasyon farkının eklenmesiyle memur maaşları yeniden şekillendi. Ayrıca bu dönemde taban aylıklara uygulanacak olan 1.000 TL’lik seyyanen artış, düşük maaşlı gruplarda artış oranının daha yüksek hissedilmesini sağladı.

ENFLASYON FARKI VE SEYYANEN ARTIŞ ETKİSİ

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,89 olarak açıklanmasıyla, 6 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 12,19 seviyesine ulaştı. Bu tablo doğrultusunda:

Enflasyon Farkı: Memur ve memur emeklisi için yüzde 6,8 oranında fark oluştu.

Toplu Sözleşme Zammı: 2026'nın ilk yarısı için belirlenen yüzde 11'lik oranın eklenmesiyle toplam oransal zam yüzde 18,60 oldu.

Seyyanen Zam: Tüm memurların taban aylığına net 1.000 TL ek ilave yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı 55 bin 400 TL olacak.

MESLEK MESLEK YENİ MEMUR MAAŞLARI (OCAK 2026)

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Yeni zamlı maaşlar, 15 Ocak 2026 tarihinde memurların hesaplarına yatırılacak. 1-15 Ocak tarihleri arasında oluşan maaş farkları ise ay sonuna kadar ayrıca ödenecek. Bu artışla birlikte kamu çalışanlarının alım gücünün korunması hedeflenirken, gözler şimdi özel sektör ve asgari ücretli çalışanların bu zam oranından nasıl etkileneceğine çevrildi.