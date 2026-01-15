Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşti. Kamu çalışanları, yılda iki kez uygulanan toplu sözleşme zammına ek olarak, son 6 aylık enflasyon farkını da maaşlarına yansıtıyor.

Bu kapsamda belirlenen resmi rakamlar şu şekildedir:

Toplam enflasyon: %12,19

5 aylık enflasyon farkı: %6,85

Toplu sözleşme zammı: %11

Kümülatif zam oranı: %18,60

Seyyanen artış: 1.000 TL

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ TUTARLARI

"Yeni düzenleme ile en düşük memur maaşı 52.617 TL'den 60.896 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27.889 TL'ye yükseldi." Yapılan artışla birlikte kamu personelinin maaş skalası yeniden güncellendi.

MESLEKLERE GÖRE GÜNCEL MAAŞ LİSTESİ (OCAK 2026)

2026 zammı sonrası bazı meslek gruplarında maaşlar yaklaşık olarak şu seviyelere ulaştı:

Uzman doktor: 149.577 TL

Avukat: 87.189 TL

Polis memuru: 80.847 TL

Uzman öğretmen: 80.370 TL

Hemşire: 73.246 TL

Öğretmen: 72.519 TL

MAAŞ VE ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ

Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde almaktadır. "Ocak 2026 itibarıyla yüzde 18,6 zamma ilave 1.000 TL'lik seyyanen artış içeren yeni maaşların 15 Ocak 2026'da ödenmesi öngörülüyor." 1–14 Ocak 2026 dönemine ait oluşacak fark ödemesinin de yine 15 Ocak tarihinde veya bu tarihe yakın günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Memur emeklileri için ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre şu şekilde gerçekleşmiştir:

1 – 3: Ayın 1'i

4 – 6: Ayın 2'si

7 – 9: Ayın 3'ü

0: Ayın 4'ü

Memur emeklilerinin zam farklarına ilişkin ödemelerin ise "ocak ayının son haftasında (26–31 Ocak 2026) hesaplara geçmesi bekleniyor."