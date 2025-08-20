Son dakika...6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmadı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşmaya varamadı. Anlaşma sağlanamayınca Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne götürüyor.

Memur-Sen konuya ilişkin bilgilendirme metni paylaştı. Memur-Sen şu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ÜCRET DENGESİNİ SAĞLAMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL

Uzlaşmanınım sağlanamamasının ardından Memur-Sen başkanı Ali Yalçın konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu: Yalçın, ücret dengesine dikkat çekerek, "Uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde değil. Başlangıçtan itibaren gücümüzü koymaya çalıştık, gerek iş bırakma gerek bakanlık önüne ürüme, her şeyi denedik. Şimdi başkanlar Kurulu'na gideceğiz orada değerlendirme yapacağız gerekli açıklamaları yapacağız" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinin teknik müzakereler ve 12 Ağustos'ta verilen ilk teklifin ardından devam ettiği ve Kamu İşveren Heyeti'nin son teklifini açıkladığı bildirmişti. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında zam teklif etti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bundan sonraki süreçte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranlarını görüşecek.

Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.

11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak.

Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Temmuz ayından geçerli olmak üzere memur ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış yapıldı.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 15,57 artış yapılmıştı.

Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.