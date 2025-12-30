Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarının enflasyonu açıklandı. Masadaki 5 ayın verisiyle memura yapılacak zam oranı yüzde 17,57 olarak hesaplandı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2026 yılına ilişkin kesin zam oranı ve maaş tablosu belli olacak.

Temmuzdan kasıma kadar enflasyon oranları sırasıyla yüzde 2,06, 2,04, 3,23, 2,55 ve 0,87 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre beş aylık toplam enflasyon yüzde 11,21 olurken, enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak belirlendi. Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik zam da bu hesaba eklendi.

Sabah'ta yer alan habere göre, aralık ayı enflasyonunun 5 Ocak’ta açıklanmasıyla birlikte memurların 2026 yılında alacağı kesin zam oranı netleşecek. Merkez Bankası piyasa beklentilerine göre aralık enflasyonunun yüzde 1,08 olması halinde altı aylık toplam enflasyon yüzde 12,40’a, kümülatif zam oranı ise yüzde 18,84’e yükselecek. Toplu sözleşme kapsamında maaşlara 1000 TL seyyanen zam da eklenecek ve böylece en düşük memur maaşında artış yaşanacak.

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI BELLİ OLDU

Bugün itibariyle en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL. Yüzde 18,84'lük zammın ortaya çıkması halinde 1000 TL'lik seyyanen zamla en düşük memur maaşı 61 bin 17 TL'ye yükselecek. Yüzde 31'lik enflasyon gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkı 6,93 olacak. Toplam zam oranı 18,79 şeklinde hesaplanacak. En düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.

En düşük emekli memur maaşı yüzde 18.79'lik zam gerçekleşirse 22 bin 672 TL'den 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye, yüzde 18.84'lük zam gelirse 27 bin 943 TL'ye, yüzde 17.79'lük üçüncü senaryoda ise 27.705 TL'ye çıkacak.