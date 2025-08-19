Kamuda görev yapan yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde kritik süreç devam ediyor.

Kamu işveren heyeti ve sendika temsilcileri son teklifleri masaya yatırırken, tarafların anlaşamaması halinde karar mercii Hakem Heyeti olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıda Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş genel başkanları, Bakan Vedat Işıkhan’ın ev sahipliğinde hükümetin son teklifini dinledi. Buna göre; 2026’nın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7; 2027’nin ilk ve ikinci yarısı içinse yüzde 4’er zam önerildi.

Ancak sendika temsilcileri bu teklifin yetersiz olduğunu belirterek yeni bir öneriyle gelinmesi gerektiğini vurguladı. 11 hizmet kolundaki taleplerin tek tek değerlendirildiği görüşmelerde süreç 19 Ağustos itibarıyla tamamlanacak. Kamu İşveren Heyeti ise hazırladığı raporları sendika temsilcilerine iletecek.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. 11 üyeden oluşan heyetin vereceği karar kesin olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Hakem heyeti, başvurunun ardından en geç 5 gün içinde kararını açıklayacak.