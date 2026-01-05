Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliği sonrası, sosyal destek ödemeleri yeni seviyelerine ulaştı. İşte 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak zamlı tutarlar: Evde Bakım Yardımı: 11.700,87 TL'den 13.877,23 TL'ye yükseldi. 65 Yaş Aylığı: 5.390,40 TL'den 6.393,01 TL'ye çıktı. Engelli Aylığı (%40-69 arası): 4.302,98 TL iken 5.103,33 TL oldu. Engelli Aylığı (%70 ve üzeri): 6.454,47 TL'den 7.655,00 TL'ye ulaştı. 18 Yaş Altı Engelli Aylığı: 5.103,33 TL olarak güncellendi. KIDEM TAZMİNATI VE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ DE ARTTI Zam dalgası sadece sosyal yardımlarla sınırlı kalmadı. İşçilerin emeklilik planlarını ve askerlik yükümlülerini yakından ilgilendiren rakamlar da rekor seviyelere ulaştı: Kıdem Tazminatı Tavanı: 53.919,68 TL seviyesinden 63.948,74 TL'ye yükseldi. Bedelli Askerlik Ücreti: 280.850,64 TL'den 333.088,86 TL'ye çıktı. Not: Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan memur aylık katsayısı genelgesine göre resmiyet kazanmaktadır.

