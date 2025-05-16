Sayıştay, çalıştıkları kurumdan giyim yardımı alan memurlara zimmet çıkarıp paraların iadesini isterken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da koruyucu iş elbiseleri dışında memura yapılan giyim yardımlarını ‘ek gelir’ sayıp vergi almak için harekete geçti. Bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile defterdarlıklardan ilgili kamu kurumlarına giyim yardımı alan memurların isimleri ile aldıkları paraların bildirilmesi istemiyle yazı gönderildi.

GİB, giyim yardımının Gelir Vergisi’ne tabi olduğunu ilk olarak 3 Mart 2024’te kurumlara bildirdi. Verilen giyim yardımının tasarruf tedbirlerine de aykırı olduğu belirtilen GİB yazısında, işin gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyasının sadece görevli personele ‘kurumun demirbaşı’ olarak verilebileceği ve bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçlarının kullanılamayacağı bildirildi.

15 GÜNLÜK MÜDDET

GİB, buna karşılık yardımların mevzuata aykırı olarak tüm personele verildiğini, ödemelerde nakit, kupon, çek veya PTT aracılı kartların kullanıldığını aktardı. Bu gelirlerin vergi konusu olduğu belirtilen GİB yazısında, “Demirbaş olarak verilen giyim eşyası dışındaki yardımlar Gelir Vergisi unsuru olması sebebiyle GİB ile ivedilikle irtibata geçilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir” denildi. Defterdarlıklar da kurumlara yazı gönderip, 2020-2021 yıllarında giyim yardımı adı altında PTTEM kart, hediye kartı vb isimlerle yardım yapılan memurların tam listesini Excel formatında en geç 15 gün içerisinde gönderilmesini istedi.

Geriye dönük 5 yılın vergisini alacak

Kurum yetkilileri, 2020 yılından itibaren kurumlarca satın alınarak verilen kıyafetler de dahil olmak üzere tüm giyim eşyası ödemelerinin her bir personel için ayrı ayrı ibrazının istendiğini söylediler. Maliye’nin giyim yardımı alan memurlara geriye dönük 5 yıllık vergi borcu çıkaracağını belirten yetkililer, “Bu uygulama yüzünden 250 bin memur hem çek, kart, kupon olarak aldığı hem de idarelerin kıyafet olarak verdiği giyim eşyaları için son 5 yılın Gelir Vergisi’ni ödemek zorunda kalacak” denildi.