Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Gözümüzün içine baka baka gerçekle bağdaşmayan, halkı açlığa mahkum eden bir uygulama ile karşı karşıyayız. Tek sorun, adil paylaşımın yapılıp yapılmaması” dedi. “Hükümet kamu emekçilerini ayrıştırıyor, hakkımızı yiyor” ifadelerini kullanan Yıldırım, “Toplu sözleşme masasında oldubitti mekanizması yapıldı. Hükümet noteri gibi çalışan heyetin belirlediği utanç verici zam oranı bunun ispatı. Hükümet tabloyu kötüleştiren adımlar attı. Kendi lükslerini ‘devletin itibarı’ tekerlemesiyle açıklamaya çalışanlar, asıl itibarın devlette çalışan emekçilerde saklı olduğunu idrak etmeli. Haklarımızı istiyoruz” dedi.

30 bin TL’ye varan seyyanen zam yapılmasını öngören teklif ise ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu’na getirilecek.