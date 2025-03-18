Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmesini içeren torba teklif görüşülürken, memur sendikaları da kamu görevlilerine benzer bir ödeme yapılmasını gündeme getirdi. Memurlar, yıllardır dile getirdikleri bayram ikramiyesi hakkının bu düzenleme kapsamında değerlendirilmesini istiyor.

MECLİS'TEKİ TORBA YASADA OLACAK MI?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasa teklifi, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek ikramiyenin artırılmasını öngörüyor. Düzenlemenin Genel Kurul’da kabul edilmesi halinde, emeklilere 4 bin TL ikramiye ödenecek. Ancak kamu çalışanları da yıllardır gündemde olan ancak hayata geçirilmeyen bayram ikramiyesi taleplerinin dikkate alınmasını istiyor.

GÖZLER MECLİS GENEL KURULU'NDA

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, komisyon görüşmelerinde yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin ekonomik zorluklar altında ezildiğini belirterek, “Emeklilere yönelik ikramiyeler artırılıyor. Biz de Memur-Sen olarak kamu görevlilerimize bayram ikramiyesi verilmesini ve bunun ekonomik gerçeklere uygun bir seviyeye çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi.

Tombul, komisyonda yaptığı konuşmada, 2018’den bu yana gündeme getirilen ancak hâlâ hayata geçirilmemiş olan kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi talebini yineledi.

Tombul, “Görüşülmekte olan kanun teklifi ile emeklilere yönelik ikramiyeler artırılıyor. Biz de Memur-Sen olarak kamu görevlilerimize bayram ikramiyesi verilmesini ve bu tutarın ekonomik gerçeklere uygun bir seviyeye çıkarılmasını istiyoruz” dedi.

Memur sendikalarının talepleri karşılık bulursa, bayram ikramiyesinin kapsamının genişletilmesi gündeme gelebilir. Ancak şu an için teklif metninde kamu çalışanlarına yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Gözler, torba teklifin Genel Kurul’daki görüşmelerine çevrildi.