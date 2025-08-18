Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini yetersiz bulan kamu çalışanları, bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle birçok şehirde ulaşım hizmetleri aksarken, İzmir’de banliyö hattı İZBAN tüm seferlerini iptal etti. Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te de tren seferleri durdu.

ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR YAŞANIYOR

Ulaştırma hizmet kolundaki çalışanların da katıldığı iş bırakma eylemi, kent içi raylı ulaşımı doğrudan etkiledi. İZBAN’ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Memurların ülke genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 pazartesi günü boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık” denildi.

Aynı gerekçeyle TCDD Taşımacılık bünyesinde Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük’te de tren seferleri yapılamıyor.

TCDD VE PTT'DEN GREV YASAĞI

Hükümetin verdiği zam teklifini protesto etmek üzere Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK bugün iş bıraktı. Eylemlere katılan personeller hakkında TCDD ve PTT işlem başlatılacağını duyurdu.

MEMUR-SEN ANKARA'DA BAKANLIĞIN ÖNÜNDE EYLEMDE

İktidara yakın olan Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin sunduğu tekliflerin gelir adaletini sağlamaktan uzak olduğunu belirterek kamu çalışanlarını iş bırakma eylemine davet etmişti. Yalçın, “Ülke genelinde iş bırakıyor, emeğimiz ve geleceğimiz için Ankara’da buluşuyoruz” ifadelerini kullandı. Saat 10.00 sularında Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde memurların eylemi başladı.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ 1000 LİRALIK ARTIŞTI

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6; 2027 için ise her iki dönem yüzde 4 zam önermişti. Tepkilerin ardından ikinci teklifte ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban aylığa 1000 liralık ek artış teklif ettiklerini açıklamıştı.

KRİTİK TARİH 31 AĞUSTOS

Sendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos'ta yapılacak toplantı kritik önem taşıyor. Toplu sözleşme süreci en geç 31 Ağustos’ta tamamlanacak. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve vereceği karar kesin olacak.

Belirlenecek zam oranları, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan ilgilendirirken, görüşmelerin sonucu toplamda 6,5 milyon kişiye yansıyacak.