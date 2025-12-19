Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu 81 ilde yaklaşık 200 bin üyesiyle birlikte bugün greve gitti.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu gruba polis TBMM Dikmen Kapısı önünde müdahale etti.

Kızılay'a yürümek isteyen memurlara izin alınmasına rağmen polis izin vermedi. Milletvekillerinin de bulunduğu grubun yürümesine polis izin vermedi. Ablukaya alınanlar arasında CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever de bulunuyor.

Bütçe görüşmelerinin olduğu gün açıklama yağmak isteyen Birleşik Kamu İş üyelerinin Meclis önünde açıklama yapılmasına izin verilmedi.

Kızılay Olgunlar'a yürüyen gruba çevik kuvvet polisleri eşlik ediyor.

Eylem noktalarından biri olan Ankara'da Valilik 2 gün önce basın açıklaması yapılmasını yasakladı. Ankara'da konfederasyon üyelerinin TBMM Dikmen Kapısı'ndaki açıklamasına polis müdahale etti.

"Anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz" diyen Başkan Orhan Yıldırım, "Polisin izin vermemesi valiliğin iznine tabi, vekilleri etkileyecek olan halktan çekindiler. Ne yaparlarsa yapsınlar sesimizi duyuracağız. Çoğunluk AKP-MHP milletvekilleri bu açlığa el kaldırırlarsa bunu halk bilecek." ifadelerini kullandı.