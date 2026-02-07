ORC Araştırma’nın 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 974 memurla yaptığı kamuoyu yoklamasına göre, memurların oy tercihlerinde CHP yüzde 36,1 ile ilk sırada yer aldı. AKP ise yüzde 29,6 ile ikinci sırada bulunurken, iki parti arasındaki fark yaklaşık 6,5 puan olarak ölçüldü.

Araştırma, son yıllarda kamu çalışanları arasında desteğin daha çok AK Parti’ye yakın seyrettiği yönündeki algının bu ankette değiştiğine işaret etti. AKP’nin kamu çalışanları içindeki oy oranında düşüş yaşandığı dikkat çekti.

Ankette MHP yüzde 8,2 ile üçüncü sırada yer alırken, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,8, İYİ Parti yüzde 4,1, Zafer Partisi yüzde 3,5, Memleket Partisi yüzde 3,1, Yenilik Partisi yüzde 2,7, DEM Parti yüzde 2,2 ve Saadet Partisi yüzde 1,8 oranında destek aldı. “Diğer” partilerin toplamı ise yüzde 3,9 oldu.

Uzmanlar, kamu çalışanlarının ekonomik koşullar, ücret artışları ve özlük haklarına ilişkin beklentilerinin oy tercihlerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.