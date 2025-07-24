Son dakika haberi...Memur-Sen Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin tekliflerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ile 2 milyondan fazla kamu emeklisini ilgilendiren süreçte, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin maaş artışı ve sosyal haklar talepleri belli oldu.

2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılması, yüzde 10 refah payı verilmesi, ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etti. İkinci 6 ay için yüzde 20 oransal zam istendi.

2027 yılı için 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istendi.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam teklif edildi.

MEMURLARA İKRAMİYE TALEBİ

Kamu çalışanları için Ramazan ve Kurban Bayramları’nda 23 bin 400 lira tutarında ikramiye verilmesi talep edildi. Memur sendikaları, ikramiyeye ek olarak birçok mali ve özlük hakkın da yeniden düzenlenmesini gündeme getirdi.

Talepler arasında, memurlara ilave derece verilmesi, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, özel hizmet tazminatlarının ve ilave ödemelerin yeniden değerlendirilmesi yer aldı. Aynı zamanda yiyecek yardımı yapılması, bazı disiplin cezalarına af getirilmesi ve gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi önerildi.

Diğer yandan, kamu görevlilerine kira yardımı vaadinin hayata geçirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak bu personelin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi ve ek ödemelerin artırılması da talepler arasında sıralandı.