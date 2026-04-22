Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılının ilk üç ayında kümülatif enflasyon yüzde 10,04 olarak kaydedildi. Ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşen artışlar sonucunda yıllık enflasyon mart ayı itibarıyla yüzde 30,87 oldu.

Mevcut yasal düzenlemeler gereği, enflasyon farkı oluşabilmesi için altı aylık verinin yüzde 11 barajını aşması gerekiyor; bu nedenle henüz bir fark oluşmuş değil.

BEKLENTİLER VE HESAPLANAN ZAM ORANLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasa anketleri, yılın ilk yarısı sonunda enflasyon farkının yüzde 5,48 civarında oluşacağına işaret ediyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 7’lik sabit zamma enflasyon farkı da eklenecek. Böylece memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayındaki toplam maaş artış oranının yüzde 12,86 olması bekleniyor.

MESLEK GRUPLARINA GÖRE TAHMİNİ MAAŞ TABLOSU

Zam beklentilerinin hayata geçmesiyle birlikte, en düşük memur maaşının 61 bin 890 liradan 69 bin 843 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

Diğer bazı meslek gruplarındaki öngörülen değişimler ise şu şekildedir:

Öğretmen: 73 bin 368 TL'den 82 bin 799 TL'ye,

Polis Memuru: 81 bin 617 TL'den 92 bin 112 TL'ye,

Hemşire: 74 bin 770 TL'den 84 bin 386 TL'ye,

Uzman Doktor: 150 bin 426 TL'den 169 bin 784 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Düzenleme sadece çalışan memurları değil, memur emeklilerini de kapsıyor. Mevcut durumda 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının, yüzde 12,86’lık artış tahminiyle birlikte 31 bin 341 lira seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Kesin rakamlar, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.