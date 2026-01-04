Milyonlarca memurun gözü 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamına çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranını netleştirecek son veri için piyasaların beklentisi yüzde 1,08 düzeyinde. Peki, Aralık ayı enflasyonu beklendiği gibi gelirse memur maaşlarına yansıması nasıl olacak? Zamlı öğretmen maaşı, zamlı doktor maaşı, zamlı hemşire maaşı ve zamlı polis maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki tahmini zam oranı ve kalem kalem memurların olası yeni maaşları...

MEMUR İÇİN ZAM ORANI GÖZLER PAZARTESİYE ÇEVRİLDİ

Memur zammının belli olması için saatler kaldı. Milyonlarca memur nefesini tuttu ve pazartesi günü (yarın) belli olacak Aralık ayı enflasyon rakamını bekliyor. 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu için piyasaların beklentisi yüzde 1,08. Eğer öngörü tutarsa 6 aylık enflasyon yüzde 12,42 olarak gerçekleşeceği, enflasyon farkının da yüzde 7 civarında olmasının beklendiği, bu orana yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı da eklenince memurların alacağı zammın yüzde 18,84'e yükseldiği belirtildi. Memurlara toplu sözleşme gereği 1.000 lira da seyyanen artış yapılacak.

Memur zammı için masadaki olası artış rakamının yüzde 18,84 olduğu aktarılırken bu orana ek olarak maaşlara 1.000 liralık taban aylık artışı da uygulanacak. Böylece 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşının 61 bin 17 liraya yükseleceği aktarıldı.

MÜHENDİS, VETERİNER HEKİM, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE VE POLİS MAAŞI İÇİN TAHMİNLER

Masadaki yüzde 18,84'lük zam oranı gerçekleşirse 1000 liralık taban aylık artışı ile birlikte mühendis maaşlarının 83 bin 930 liraya, veteriner hekim maaşının 84 bin 307 liraya, öğretmen maaşının 62.260 liraya, hemşire maaşının 65.941 liraya, polis maaşının ise 76.335 liraya yükseleceği kaydedildi.

UZMAN DOKTOR, PSİKOLOG, AVUKAT, PROFESÖR VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI İÇİN BEKLENTİLER

Yüzde 18,84 olası zam ve 1.000 TL taban aylıkla 2026 yılında uzman doktor maaşının 150bin 879 TL olacağı belirtildi. 74 bin 490 TL olan psikolog maaşının da 89 bin 523 liraya yükseleceği kaydedildi. Kamuda çalışan avukatların 88 bin 365 TL, üniversite mezunu şube müdürlerinin ise 92 bin 101 TL maaş alacağı aktarıldı.

Olası senaryoda profesör maaşının 133 bin 325 liraya, araştırma görevlisi maaşının 88.694 liraya çıkacağı belirtildi. Lise mezunu teknisyenlerin ise yeni yılın ilk 6 ayında 65 bin 823 TL, vaizlerin de 76 bin 957 TL maaş alacağı kaydedildi.